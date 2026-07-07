На озере в Башкирии нашли тело мужчины

Фото: МЧС по РБ

В Туймазах на озере Мячик обнаружили тело мужчины. О происшествии, которое произошло 7 июля, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Во время обследования акватории спасатели нашли в воде погибшего. На вид мужчине около 50-60 лет. Его личность и все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются..

В МЧС напомнили, что озеро Мячик не предназначено для купания. На берегу установлены предупреждающие аншлаги «Вход воспрещен» и «Купание запрещено». Спасатели в очередной раз призвали жителей республики отдыхать только на оборудованных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.