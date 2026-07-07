Ливни с градом обрушатся на Башкирию

Жителей Башкирии предупредили о непогоде с грозами и туманом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Башкирии стоит готовиться к ухудшению погоды. По данным регионального управления МЧС, во вторник, 8 июля, в республике ожидаются грозы, сильные дожди и местами град.

По прогнозу синоптиков, днем в отдельных районах возможен град, а на востоке региона пройдут сильные ливни. В ночные и утренние часы местами ожидается туман с видимостью до 500 метров. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-восточное. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, однако при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В МЧС рекомендуют жителям республики соблюдать осторожность во время непогоды, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения видимости.

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