В Уфе пропала без вести 37-летняя женщина: поиски не прекращаются уже три недели

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

С 16 июня идут поиски 37-летней уфимки Миляуши Сиразетдиновой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина среднего роста – 165 см, худощавого телосложения, с темными волосами и карими глазами. В чем была одета в момент исчезновения – неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.

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