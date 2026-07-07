В Уфе БПЛА влетел в жилой дом: власти начали ремонт здания

Фото: Администрация Уфы

В Уфе идет ремонт дома №54 по улице Гафури, который пострадал от атаки беспилотника в минувшем апреле. Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов.

В результате удара серьезно пострадали три квартиры и одно нежилое помещение, во многих квартирах выбило стекла. К счастью, обошлось без жертв.

Городские власти приступили к оценке ущерба сразу после инцидента. Накануне город заключил контракт с подрядчиком на восстановительные работы. Сейчас в квартирах работают восемь человек. Завершить ремонт планируется до 30 сентября, однако власти рассчитывают управиться раньше. Владельцы получат жилье в предчистовой отделке.

В ходе визита один из жильцов напомнил о поврежденных автомобилях – их насчитывается более тридцати. Шарипов заверил, что все пострадавшие, включая владельцев машин, получат компенсации. Необходимые документы уже готовят.

Шарипов подчеркнул, что город не оставит уфимцев без поддержки, и взял восстановительные работы под личный контроль.

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