Власти лишили уфимца дорогущего электрокара: на то была веская причина

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В Уфе суд конфисковал Nissan Leaf у водителя, которого поймали пьяным за рулем повторно. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем январе мужчина, будучи пьяным, выехал на Затонское шоссе, врезался в дорожное ограждение и был задержан сотрудниками ДПС. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Мужчина признал вину. Ленинский районный суд Уфы назначил ему по уголовной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» 300 часов обязательных работ и запрет на вождение на полтора года. Электромобиль конфисковали в доход государства.

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