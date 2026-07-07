Пробкам у Монумента Дружбы конец? В Уфе построят новую развязку

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания территории под новую развязку у Монумента Дружбы. Площадь участка составит 12,3 га, протяженность новых и реконструированных дорог – 1,9 км. Строительство двух путепроводов запланировали на 2027-2029 годы.

Для расширения проездов власти изымут участки с постройками на нескольких улицах: Сочинской (дома 5/1, 5/3, 7 и 13), Бехтерева (1а и 1б), Егора Сазонова (дом 4), Менделеева (дом 8), а также участок дома 78/1 по улице Октябрьской революции. Среди объектов под снос – старые многоквартирные дома, незавершенная постройка одной из уфимских компаний, участок линии связи и участок канализации.

Новая развязка в сочетании с реконструкцией улицы Пугачева должна снизить нагрузку на один из самых загруженных транспортных узлов.

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