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НовостиОбщество7 июля 2026 9:17

18-летняя уфимка без прав прокатила людей на капоте «десятки»: девушку ждет строгое наказаниевидео

В Уфе девушка без прав прокатила людей на капоте ВАЗ-2110
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Уфе задержали водителя, который перевозил людей на капоте автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Сотрудники ГАИ обнаружили в социальных сетях видео, на которых запечатлено нарушение, и установили личности участников. За рулем ВАЗ-2110 оказалась 18-летняя девушка, у которой нет водительского удостоверения.

На нее составили протоколы сразу по нескольким статьям: за езду без прав, без полиса ОСАГО и за перевозку непристегнутых пассажиров. Технический осмотр выявил еще одно нарушение – неисправность рулевого управления. Пассажиров также привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В Уфе девушка без прав прокатила людей на капоте ВАЗ-2110

– Не рискуйте своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения ради видео, не подвергайте здоровье опасности! – призвали в ГАИ.

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