78 смертей: в Башкирии выросло число жертв алкогольных отравлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии выросло число смертей от отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

За январь-май 2026 года погибли 78 человек – на пять больше, чем за тот же период 2025-го. Коэффициент смертности вырос с 1,8 до 1,9 случая на 100 тысяч жителей.

Больше всего смертей зафиксировали в Уфе – 19. На втором месте Стерлитамак с пятью случаями, на третьем – Кумертау с четырьмя.

Среди районов лидирует Уфимский – там погибли шесть человек. В Стерлитамакском и Бакалинском районах зафиксировали по три летальных исхода.

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