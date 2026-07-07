Афера с пособием на дочку: уфимка получала деньги после лишения родительских прав

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уфе завели дело на женщину, которая получала детское пособие после лишения родительских прав. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения отца шестилетней девочки. Выяснилось, что его бывшая супруга лишилась родительских прав в октябре 2024 года, однако продолжала получать ежемесячное пособие в размере 100% прожиточного минимума. При этом девочка жила с отцом, мать участия в ее воспитании не принимала.

За январь-февраль 2025 года и с мая того же года женщина незаконно получила свыше 200 тысяч рублей и тратила их по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

– Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения, – сообщает надзорное ведомство.

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