«Черное небо» над Башкирией: режим НМУ продлили еще на сутки

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В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим неблагоприятных метеорологических условий. «Черное небо» будет действовать с 20:00 7 июля до 20:00 8 июля. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Из-за безветренной погоды вредные вещества плохо рассеиваются в атмосфере и скапливаются у земли — на уровне жилых домов. В период действия режима промышленные предприятия обязаны сокращать выбросы в атмосферу.

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