Больничный за деньги: в Башкирии врача поймали на коррупции

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии перед судом предстанет врач-терапевт поликлиники, которая выдавала фиктивные больничные листы за вознаграждение. Об этом сообщила прокуратура республики.

По версии следствия, медик незаконно получила от четверых граждан 37 тысяч рублей. За эти деньги она оформляла листки нетрудоспособности без осмотра пациентов и сбора анамнеза – при полном отсутствии у них признаков заболевания. Кроме того, врач вносила ложные сведения в медицинские карты, хотя пациенты фактически не посещали поликлинику.

Прокуратура Бураевского района утвердила обвинительное заключение. Обвиняемой вменяют получение взятки, служебный подлог и получение взятки через посредника. Уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.