Теряла сознание во время дефекации: жительница Башкирии три года страдала от тяжелого недуга

Фото: Минздрав Башкирии

Врачи Клинической больницы скорой помощи Уфы вылечили 32-летнюю женщину от тяжелой формы эндометриоза. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

На протяжении трех лет пациентка страдала от сильных болей в животе и пояснице. Во время менструаций и дефекации боли усиливались настолько, что женщина иногда теряла сознание. Ни обезболивающие, ни гормональная терапия не давали результата.

После диагностики в гинекологическом отделении врачи установили диагноз – ретроцервикальный эндометриоз с поражением прямой кишки и обоих мочеточников. Пациентке провели лапароскопическую операцию. Уже на следующий день боли полностью прошли, а репродуктивная функция восстановилась.

Эндометриоз, по словам специлистов, встречается у каждой десятой женщины репродуктивного возраста. Болезнь снижает качество жизни и нередко приводит к бесплодию. Поставить точный диагноз непросто: УЗИ и МРТ не всегда дают достоверный результат, а наиболее надежным методом считается лапароскопия.

С 2025 года в КБСМП, как сообщает Минздрав, применяют новые стандарты хирургического лечения эндометриоза. Специлисты прооперировали 11 женщин со второй и третьей стадией заболевания – у всех очаги удалили полностью.

– Теперь у пациенток с самыми сложными формами этого недуга есть реальная возможность на излечение в Уфе, – заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.