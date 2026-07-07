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НовостиОбщество7 июля 2026 6:03

80-летний дедушка пропал в башкирском лесу: поисками занялись полиция и спасатели

В Башкирии спасли заблудившегося 80-летнего грибника
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Краснокамском районе Башкирии спасатели нашли 80-летнего мужчину, который заблудился в лесу во время сбора грибов. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Житель села Ташкиново отправился на велосипеде в Уразаевский лес, перепутал тропы и заехал в непроходимое место. Он бросил велосипед и попытался выйти пешком, но окончательно потерял ориентацию. Мужчина позвонил на номер 112, после чего спасатели и сотрудники полиции приступили к поискам.

Связь с грибником удавалось поддерживать на протяжении всей операции. Он вышел к одной из буровых вышек и там дождался спасателей. К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась.

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