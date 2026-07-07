Качество воздуха в Башкирии: в каком городе он самый загрязненный

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе по итогам мая 2026 года зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом рассказали в Башгидрометцентре по итогам мониторинга качества атмосферного воздуха в пяти промышленных городах республики.

В столице выявили 13 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Наибольшее превышение зафиксировали по хлористому водороду – норму превысили в 9,1 раза. Также выявили превышения по взвешенным веществам, диоксиду азота, сероводороду и изопропилбензолу.

В Стерлитамаке и Салавате уровень загрязнения оценили как повышенный. В Стерлитамаке зафиксировали семь случаев превышений – пять по формальдегиду и по одному по диоксиду азота и изопропилбензолу. В Салавате отметили шесть превышений по разным веществам: взвешенные вещества, фенол, формальдегид, ксилолы, этилбензол и изопропилбензол.

Повышенный уровень загрязнения также выявили в Благовещенске – там зафиксировали высокую концентрацию аммиака.

Единственным городом с благополучной ситуацией стали Туймазы: уровень загрязнения там оценили как низкий, превышений норм не выявили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.