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НовостиПроисшествия7 июля 2026 4:27

Последствия урагана в Башкирии: стихия уничтожила крышу колледжа

В Башкирии ураган сорвал крышу со здания нефтяного колледжа
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии ураган сорвал кровлю с лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Инцидент произошел в Октябрьском. Пострадавших нет. Восстановительные работы уже запланированы.

– При усилении ветра соблюдайте меры безопасности. Не находитесь рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. Будьте внимательны на улице и по возможности ограничь пребывание на открытом воздухе. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Берегите себя, – призвали в МЧС.

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