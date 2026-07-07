Последствия урагана в Башкирии: стихия уничтожила крышу колледжа

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии ураган сорвал кровлю с лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Инцидент произошел в Октябрьском. Пострадавших нет. Восстановительные работы уже запланированы.

– При усилении ветра соблюдайте меры безопасности. Не находитесь рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. Будьте внимательны на улице и по возможности ограничь пребывание на открытом воздухе. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Берегите себя, – призвали в МЧС.

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