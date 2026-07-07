Природные пожары в Башкирии: в двух районах республики вспыхнула трава

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

За прошедшие сутки в Башкирии зафиксировали два загорания сухой растительности – в Калтасинском и Баймакском районах. Оба пожара потушили. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе возникло 14 очагов лесных пожаров на площади более 87 гектаров и 201 загорание сухой растительности на площади более 329 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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