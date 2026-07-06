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НовостиОбщество6 июля 2026 18:25

Над Башкирией перехватили и уничтожили БПЛА

Минобороны сообщило о работе средств ПВО
Владислав КАЗАНЦЕВ

Силы противовоздушной обороны России 6 июля перехватили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Башкирии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Атака была отражена сегодня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за это время дежурные средства ПВО сбили 116 БПЛА самолетного типа.

Помимо Башкирии, дроны также были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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