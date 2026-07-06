В Уфе мужчина утонул в озере Теплое

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе за один день спасателям пришлось реагировать сразу на два происшествия на воде. Одно из них закончилось трагедией, второе оказалось ложной тревогой, вызванной необдуманным поступком отдыхающего.

В Управлении гражданской защиты напомнили, что после прошедших дождей уровень воды в городских реках поднялся, а течение стало значительно сильнее. Из-за этого купание в необорудованных местах представляет серьезную опасность.

Первый вызов поступил из Калининского района. В районе нижнего сбросного канала озера Теплое компания отдыхала и распивала спиртные напитки. Один из мужчин, 1993 года рождения, решил искупаться в запрещенном для этого месте. Он заплыл на глубину и исчез под водой.

На место прибыли водолазы Управления гражданской защиты Уфы. Во время поисковых работ они обнаружили тело мужчины на глубине около четырех метров и подняли его на поверхность.

Второе сообщение поступило с пляжа «Песчаный». Очевидцы сообщили экстренным службам, что в реке Уфе утонул мужчина. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. Однако вскоре выяснилось, что никакой трагедии не произошло. Как оказалось, уфимец поспорил с друзьями и переплыл реку в районе переправы, а обратно решил вернуться на пароме. Пока очевидцы считали его утонувшим и вызывали экстренные службы, мужчина спокойно добирался на другой берег

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