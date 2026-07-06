Мэру Уфы не удалось оспорить обыск в квартире в элитном ЖК

Суд оставил в силе решение по обыску в квартире мэра Уфы.

Верховный суд Башкирии не удовлетворил жалобу мэра Уфы Ратмира Мавлиева на недавний обыск в его квартире, расположенной в жилом комплексе «Аристократ».

Как сообщил адвокат главы города, судебная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. По словам защитника, 24 июня сотрудники силовых структур пытались найти мобильный телефон мэра, при этом, как утверждает сторона защиты, обыск проводился без судебного решения, однако обнаружить устройство правоохранителям не удалось.

Напомним, в отношении Ратмира Мавлиева возбуждены уголовные дела по статьям о получении взяток и о превышении должностных полномочий. По второму эпизоду вместе с градоначальником проходят еще два человека: заместитель начальника Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Рушат Фазлиахметов и директор санатория «Радуга», который также является депутатом горсовета, Алексей Силин.

Кроме того, мэру инкриминируют получение взятки в размере 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной фирмы. Деньги, по данным следствия, передавались за содействие в оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

Также в Следственном комитете ранее сообщали, что глава администрации пользовался автомобилем представительского класса, который был приобретен на пожертвования от предпринимателей.

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