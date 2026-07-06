В Башкирии утвердили новые правила возвращения детей в семьи

В Башкирии появился новый алгоритм помощи родителям, желающим вернуть детей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии утвердило новый порядок работы с детьми, находящимися в социальных учреждениях, если их родители были лишены или ограничены в родительских правах и намерены восстановить семью. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации республики.

Документ предусматривает поэтапную систему сопровождения семей. Она включает диагностику ситуации, подготовку и выполнение индивидуального плана, оценку результатов работы, а также дальнейшую поддержку после возвращения ребенка домой.

К этой работе будут подключаться органы опеки, центры «Семья», комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, медицинские и образовательные учреждения, а также организации культуры и спорта.

За каждым ребенком закрепят куратора из числа сотрудников учреждения. Он будет изучать семейную ситуацию, посещать родителей по месту жительства, оценивать их готовность к восстановлению родительских прав и при наличии соответствующих оснований готовить индивидуальный план. После рассмотрения специалистами его будут утверждать для дальнейшей реализации.

Отдельное внимание уделено общению детей с родителями. Если родительские права ограничены судом, встречи возможны только после согласования с органами опеки или руководством учреждения. Если такие контакты будут негативно влиять на ребенка, их прекратят.

После успешного прохождения всех этапов сопровождения ребенка вернут в семью вместе с его документами и личными вещами. Родители также получат рекомендации по дальнейшему воспитанию и сопровождению семьи.

При этом новый порядок не распространяется на случаи, когда родители были лишены прав по независящим от них причинам, например из-за психического расстройства или хронического заболевания.

Для родителей, находящихся в местах лишения свободы, работа по восстановлению семьи начнется после освобождения. До этого времени они смогут обращаться за разрешением на переписку или телефонное общение с ребенком.

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