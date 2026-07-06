В Уфе ищут подозреваемого в избиении охранника торгового центра

После драки в ТЦ Уфы охранник оказался в больнице.

В Уфе сотрудники полиции продолжают поиски мужчины, которого подозревают в нападении на охранника торгового центра в микрорайоне Нагаево. Как сообщили родственники пострадавшего в социальных сетях, конфликт произошел после того, как нетрезвый посетитель начал вести себя агрессивно и приставать к подросткам.

По словам племянницы охранника, ее родственник попытался вывести мужчину из торгового центра, однако тот начал кричать и набросился на него с кулаками. В результате пострадавший получил тяжелые травмы. Родственница рассказала, что у него диагностировали кровоизлияние в мозг, а также многочисленные ушибы и гематомы.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили «Башинформу», что сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 6 Управления МВД России по Уфе. В ведомстве уточнили, что личность предполагаемого нападавшего уже установлена, сейчас сотрудники полиции разыскивают его, чтобы привлечь к ответственности в соответствии с законом.

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