Жара до +30 и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на три дня

В Башкирии ожидаются жара, грозы и град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, в Башкирии днем по всей республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы, а днем локально возможен град. Ожидается умеренный юго-западный ветер, который во время гроз может усиливаться порывами. Температура воздуха днем составит до +25…+30.

В среду, 8 июля, местами вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северное и северо-восточное, сохранив умеренную силу. Ночью столбики термометров покажут +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29.

Похожая погода сохранится и в четверг, 9 июля. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью останется в пределах +14…+19 градусов, днем ожидается от +24 до +29.

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