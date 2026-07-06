В Уфе почти на месяц ограничат движение по улице Трамвайной

В Уфе началось расширение проезжей части на улице Трамвайной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе почти на месяц изменится схема движения транспорта на улице Трамвайной. Как сообщили в городской администрации, ограничения будут действовать до 6 августа.

Необходимость временного перекрытия связана с работами по расширению проезжей части.

Ограничения коснутся участка возле улицы Седова. В дневное время, с 7:00 до 20:00, для движения закроют одну полосу на четной стороне дороги. В ночные часы, с 20:00 до 7:00, количество перекрытых полос увеличится до двух.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

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