С начала года в Башкирии произошло более 3300 пожаров, погибли 113 человек

Соблюдение требований пожарной безопасности остается одним из главных способов предотвращения подобных происшествий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировали более 3300 пожаров. По данным государственного инспектора республики по пожарному надзору Павла Сабитова, жертвами происшествий стали 113 человек, в том числе четверо детей. Еще 89 человек получили травмы. Эти данные были озвучены во время брифинга в Центре управления республикой, посвященного ситуации на топливном рынке.

Отдельно представитель МЧС остановился на пожарах в гаражах. С начала года произошло 106 таких возгораний. Один человек погиб в Янаульском районе, еще четыре человека получили различные травмы.

Специалисты также напомнили жителям о правилах хранения горючих материалов. Бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости запрещено хранить в квартирах, на балконах, лоджиях и в местах общего пользования. По словам Павла Сабитова, даже небольшое количество топлива представляет серьезную опасность, поскольку его пары способны быстро распространиться по помещению. При появлении источника воспламенения это может привести к пожару, а эвакуация людей станет значительно сложнее.

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