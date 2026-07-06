Власти Башкирии объяснили, почему запрет на бензин в канистрах сохраняется

В Минпроме Башкирии сообщили, где ситуация с бензином остается наиболее сложной. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во время прямого эфира в Центре управления республикой жители Башкирии поинтересовались, могут ли власти разрешить отпуск топлива в канистрах. По словам участников эфира, такая необходимость возникает в период сенокоса, а также при использовании газонокосилок и другой техники.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко сообщил, что действующий запрет пока сохраняется. При этом он напомнил, что администрации муниципалитетов продолжают собирать заявки от владельцев личных подсобных хозяйств и небольших фермерских хозяйств, которым требуется топливо для работы.

По словам замминистра, ситуация на региональном топливном рынке постепенно стабилизируется. Если несколько дней назад на автозаправках наблюдались большие очереди, то сейчас в Уфе автомобилисты обычно ожидают не более пяти-семи машин. Более напряженной остается обстановка в ряде удаленных муниципалитетов, включая Аургазинский и Мелеузовский районы, где работает ограниченное число АЗС и иногда приходится ждать новых поставок топлива.

Во время эфира также прозвучал вопрос о качестве топлива. Представитель Минпрома пояснил, что контроль осуществляет специальная комиссия, которая регулярно проверяет образцы топлива с различных автозаправочных станций. Если у автомобилистов возникают претензии к качеству бензина или дизельного топлива, они могут обращаться в Роспотребнадзор.

Государственный инспектор Башкирии по пожарному надзору Павел Сабитов еще раз напомнил, что хранить горючие материалы в жилых помещениях и гаражах запрещено правилами пожарной безопасности, поскольку это значительно повышает риск возникновения пожара.

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