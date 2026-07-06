Почти 80 тысяч жителей Башкирии проверили здоровье в Центрах здоровья

В Башкирии около 40% посетителей Центров здоровья направили на дообследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с начала 2026 года почти 80 тысяч человек прошли обследование в Центрах здоровья. Об этом на оперативном совещании правительства республики сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Сегодня в регионе работают 24 таких центра. По словам главы Минздрава, с начала года комплексную оценку состояния организма прошли 79 148 жителей. По итогам профилактических обследований около 40% пациентов направили к профильным специалистам поликлиник для раннего выявления заболеваний.

Кроме того, порядка 37 тысяч человек стали участниками школ здоровья, еще около 4 тысяч посетили кабинеты лечебной физкультуры. Всем обратившимся выдают индивидуальную «Карту здорового образа жизни».

Для повышения качества профилактической помощи во всех муниципалитетах продолжается обновление материально-технической базы. В 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» для медицинских учреждений приобрели 170 единиц современного оборудования. Одновременно Минздрав республики разрабатывает единый фирменный стиль для Центров здоровья.

В четырех медицинских организациях Уфы также реализуется пилотный проект с использованием искусственного интеллекта. Нейросеть проанализировала медицинские карты пациентов и выявила почти 1700 человек с высоким риском развития заболеваний, после чего для них сформировали индивидуальные планы лечения.

Еще одним новым направлением стал Центр медицины здорового долголетия, открытый на базе городской клинической больницы №18. Здесь специалисты оценивают биологический возраст пациентов и состояние сосудистой системы. С начала года обследование в центре прошли 503 человека.

По словам Айрата Рахматуллина, главная задача таких учреждений заключается в раннем выявлении факторов риска и признаков преждевременного старения, что позволяет сохранить здоровье, продлить период активной жизни и повысить ее качество.

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