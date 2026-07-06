Уфу накроют грозы и сильный ветер

Синоптики предупредили жителей Уфы об ухудшении погоды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным Башгидрометцентра, с вечера 6 июля до вечера 7 июля в Уфе ожидается неустойчивая погода.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, однако во время гроз возможны порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов.

В городской администрации призвали жителей и гостей столицы соблюдать осторожность во время ухудшения погодных условий. Не рекомендуется находиться рядом с рекламными конструкциями, строительными ограждениями, аварийными сооружениями и деревьями. Также следует убрать с крыш незакрепленные предметы и не оставлять автомобили возле строительных площадок, ветхих зданий и элементов фасадов, которые могут быть повреждены сильным ветром.

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