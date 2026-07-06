В Уфе спасли троих подростков, которых унесло течением из сбросного канала

Фото: УГЗ Уфы

В Калининском районе Уфы спасатели пришли на помощь трем подросткам, которых сильное течение вынесло из сбросного канала в реку Уфу. Инцидент произошел на улице Моторостроителей.

По данным УГЗ, три 15-летние девочки решили покататься по воде на одном надувном матрасе. Подростки зашли в сбросной канал, однако не учли силу течения. Поток воды быстро подхватил матрас и вынес его в открытую реку, где девочки оказались посреди воды без возможности самостоятельно выбраться на берег.

Очевидцы, заметив опасную ситуацию, сразу вызвали экстренные службы. На поиски подростков незамедлительно выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.

Спасатели обнаружили девочек на небольшом островке. На катере они подошли к подросткам, подняли их на борт и благополучно доставили на берег, а медицинская помощь школьницам не потребовалась.

Спасатели вновь напоминают жителям республики, что купание и использование надувных матрасов на реках и в местах с сильным течением могут привести к трагическим последствиям. Особенно опасно заходить в воду в необорудованных местах без присмотра взрослых.

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