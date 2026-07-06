Туристка сорвалась на спуске с пика «Уфа»

Отдых в Айгире закончился травмой - жительницу Казани эвакуировали с горного маршрута.

В Белорецком районе сотрудники Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям пришли на помощь туристке, которая получила травму во время спуска с пика «Уфа». Жительница Казани приехала в деревню Айгир вместе с 14-летним сыном, чтобы провести отдых и посетить популярные туристические маршруты. Одной из целей поездки стало восхождение на пик «Уфа», откуда открывается панорамный вид на окружающие горные массивы. Подъем прошел без происшествий, однако во время спуска женщина поскользнулась на мокрых камнях, упала и повредила голеностоп.

На место прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые вместе с сотрудниками горного приюта «Айгир» оказали пострадавшей первую помощь. После этого женщину на жестких носилках доставили к туристической базе, где ее осмотрел фельдшер.

Затем туристку на аварийно-спасательном автомобиле перевезли в деревню Реветь и передали бригаде скорой помощи. Медики продолжили транспортировку женщины в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

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