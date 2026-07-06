Тела матери и дочери обнаружили спустя два дня после гибели: их убили в собственном доме

Кадр видео: прокуратура РБ

В Бураевском районе Башкирии раскрыли убийство матери и дочери. Об этом сообщили в региональных СК и МВД.

По данным правоохранительных ведомств, вечером 3 июля в частном доме в деревне Вострецово были обнаружены два женских трупа с признаками насильственной смерти. Это были 77-летня хозяйка и ее 47-летняя дочь. Прибывшие на место происшествия судмедэксперты установили, что обе погибли за два дня до того, как их нашли.

– Следователями и криминалистами совместно с оперативниками уголовного розыска был проведен комплекс неотложных следственных действий: отработан круг общения потерпевших, проведен подворовой обход, в ходе которого подозрение пало на односельчанина, который ранее помогал пожилой женщине по хозяйству. На его одежде была обнаружена кровь. В ходе проверки алиби мужчины последний сознался в содеянном, – передали в СК.

На допросах следователи выяснили, что именно случилось. По предварительной версии, 1 июля 34-летний знакомый пришел в гости к женщинам пьяным и надеялся продолжить пить. Пожилая хозяйка запретила ему это делать, а её дочь стала его оскорблять. Тогда он вышел из себя.

– Мужчина нанес женщине несколько ударов доской по голове, а затем смертельные удары ножом в область шеи и головы. После этого обвиняемый ударил по голове металлическим зубилом пожилую женщину, вследствие чего последняя скончалась на месте. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый спрятал орудия убийства и скрылся, – рассказали в СК.

Задержан за двойное убийства в Башкирии / прокуратура РБ / 6.7

Против мужчины завели уголовное дело о двойном убийстве. Его отправили под стражу до 4 сентября.

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