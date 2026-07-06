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НовостиОбщество6 июля 2026 12:00

Жителя Башкирии наказали за поддельное удостоверение

Фальшивые права за три тысячи рублей обернулись судимостью для жителя Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фальшивые права за три тысячи рублей обернулись судимостью для жителя Башкирии.

Фальшивые права за три тысячи рублей обернулись судимостью для жителя Башкирии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благоварский межрайонный суд вынес приговор жителю Октябрьского, которого признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Мужчину осудили по статье, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа.

Во время судебного разбирательства установили, что в декабре прошлого года мужчина через один из мессенджеров связался с неизвестным продавцом и приобрел фальшивое водительское удостоверение. За поддельный документ он заплатил 3 тысячи рублей.

Спустя два месяца автомобилиста остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. Во время проверки он предъявил инспекторам купленное ранее поддельное водительское удостоверение, после чего нарушение было выявлено. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил жителю Октябрьского наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Материалы, касающиеся изготовления и сбыта поддельного водительского удостоверения, выделены в отдельное производство. Личность человека, продавшего фальшивый документ, предстоит установить.

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