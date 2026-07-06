Жителя Башкирии наказали за поддельное удостоверение

Фальшивые права за три тысячи рублей обернулись судимостью для жителя Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благоварский межрайонный суд вынес приговор жителю Октябрьского, которого признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Мужчину осудили по статье, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа.

Во время судебного разбирательства установили, что в декабре прошлого года мужчина через один из мессенджеров связался с неизвестным продавцом и приобрел фальшивое водительское удостоверение. За поддельный документ он заплатил 3 тысячи рублей.

Спустя два месяца автомобилиста остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. Во время проверки он предъявил инспекторам купленное ранее поддельное водительское удостоверение, после чего нарушение было выявлено. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил жителю Октябрьского наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Материалы, касающиеся изготовления и сбыта поддельного водительского удостоверения, выделены в отдельное производство. Личность человека, продавшего фальшивый документ, предстоит установить.

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