МЧС Башкирии предупредили о рисках при хранении бензина в канистрах

Спасатели рекомендовали не хранить горючее в канистрах из-за риска быстрого развития пламени. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

МЧС по Башкирии обратились к жителям с предостережением относительно правил хранения бензина в канистрах.

В ведомстве разъяснили, что сама по себе емкость для топлива не выступает источником возгорания, однако присутствие такой тары в помещении или на территории объекта существенно увеличивает общую пожарную нагрузку.

Специалисты подчеркнули, что если возгорание все же произойдет, то бензин, находящийся в канистрах, станет дополнительным фактором, который заметно ускорит развитие пламени и поможет огню оперативно перекинуться на соседние поверхности и предметы.

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