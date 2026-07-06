Пенсионерка из Уфы поверила в «взлом Госуслуг» и лишилась 7,6 млн рублей

Мошенники убедили пенсионерку из Уфы «задекларировать» деньги и похитили миллионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

59-летняя жительница Уфы стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 7,6 млн рублей. По данным МВД по Башкирии, афера началась с обычного сообщения о доставке.

После получения смс женщине пришло уведомление в мессенджере. В нем говорилось, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломали, а для решения проблемы необходимо срочно связаться со службой поддержки по указанному номеру. Пенсионерка выполнила инструкцию и позвонила.

На звонок ответила девушка, представившаяся сотрудницей Роскомнадзора. Она убедила собеседницу, что мошенники уже оформили на ее имя доверенность и теперь могут оформлять кредиты и распоряжаться деньгами на банковских счетах. Под предлогом безопасности женщине предложили продолжить общение в другом мессенджере.

Позже с пенсионеркой связались люди, назвавшиеся сотрудниками ФСБ. Они заявили, что все имеющиеся наличные необходимо срочно «задекларировать», иначе во время обыска деньги могут изъять. Один из злоумышленников вышел на видеосвязь и попросил женщину пересчитать хранившиеся дома сбережения. Общая сумма превысила 7 млн рублей.

Следуя указаниям аферистов, жительница Уфы передала все деньги человеку, которого ей представили как сотрудника ведомства. После этого мошенники попытались завладеть оставшимися средствами и убедили женщину снять деньги со счетов, чтобы также передать их курьеру.

Завершить преступный план злоумышленникам не удалось. Во время попытки снять деньги сотрудники банка заметили подозрительное поведение клиентки и предотвратили перевод оставшихся средств мошенникам.

После случившегося пенсионерка обратилась в полицию. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.

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