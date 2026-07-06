Состояние упавшей с четвертого этажа девочки оценивается как тяжелое

Малышка облокотилась на москитную сетку и рухнула с четвертого этажа на козырек магазина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии рассказали, что состояние девочки, выпавшей из окна, остается тяжелым, но стабильным. Сейчас ребенка поместили в палату интенсивной терапии, и медики задействуют все доступные методы, чтобы сохранить ему жизнь.

Известно, что несчастный случай произошел в шестиэтажном доме на проспекте Октября: девочка играла на подоконнике в квартире на четвертом этаже и оперлась на москитную сетку. Та не выдержала веса, сорвалась с креплений, и ребенок упал на навес над входом в магазин на первом этаже.

Приехавшие спасательные службы немедленно сняли пострадавшую с козырька и передали ее фельдшерам скорой помощи.

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