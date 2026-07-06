С бывшего вице-премьера Башкирии и его родных взыскали 100 млн рублей: Алана Марзаева осудили за взяточничество

Фото: Аккаунт Алана Марзаева в соцсетях

Мещанский суд Москвы взыскал в пользу государства свыше 100 миллионов рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиками по делу стали два сына Марзаева, его брат, мать, бывшая жена, родственница и водитель – всех их Генпрокуратура считает аффилированными с бывшим чиновником лицами. Взысканная сумма соответствует стоимости около 20 объектов недвижимости. Если никто из сторон не обжалует решение, оно вступит в силу через месяц – 4 августа.

Марзаева осудили на 13 лет колонии за получение взятки в размере 37 миллионов рублей. По данным суда, с декабря 2023 по апрель 2024 года он через посредника получал деньги от руководителей дорожно-строительной компании – под угрозой создания препятствий их бизнесу. За это чиновник обещал помощь в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, их своевременную оплату и общее покровительство. Стороны договорились на 10% от суммы каждого контракта. Всего за этот период заключили шесть контрактов на сумму свыше 560 миллионов рублей.

Вину Марзаев не признал и обжаловал приговор – тот пока не вступил в законную силу.

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