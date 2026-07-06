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НовостиОбщество6 июля 2026 9:32

Уфа, Белорецк и Октябрьский: в Башкирии назвали города-антилидеры по числу отравлений алкоголем

400 жителей Башкирии отравились алкоголем
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За январь-май 2026 года в Башкирии зафиксировали более 400 случаев острых отравлений алкоголем. Об этом доложили в Роспотребнадзоре республики по итогам токсикологического мониторинга.

Показатель составил 10 случаев на 100 тысяч населения – чуть ниже, чем за тот же период прошлого года, когда он равнялся 10,8.

Больше всего жертв в Уфе – 115 человек. Следом идут Белорецк (44), Октябрьский (29), Стерлитамак (26), Белебей (14), Дюртюли и Кумертау – по 10.

Среди районов лидирует Белорецкий – 28 случаев. За ним Миякинский (14) и Уфимский (13).

Чаще всего люди травились неустановленным спиртом – на его долю приходится 49,3% всех случаев. Еще 44,3% связаны с этиловым спиртом.

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