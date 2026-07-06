Небо открыто: аэропорт Уфы возобновил работу после отбоя «Беспилотной опасности»

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт «Уфа» возобновил прием и выпуск самолетов – ограничения сняли после отмены режима «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим действовал пять часов – с сегодняшнего утра. За это время в аэропорту задержали более 20 рейсов: 11 бортов не могли вылететь, еще 15 – приземлиться.

Параллельно с введением режима жители Уфы и ряда других городов лишились мобильного интернета. По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи намеренно отключали часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников.

Пассажирам советуют уточнять статус рейсов на официальных ресурсах аэропорта. В экстренных ситуациях – звонить по номеру 112.

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