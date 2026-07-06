Отбой «Беспилотной опасности» в Башкирии: режим действовал пять часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность» – он действовал пять часов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Одновременно сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту «Уфа».

За время действия режима в аэропорту задержали более 20 рейсов: 11 бортов не могли вылететь, еще 15 – приземлиться.

Режим объявили сегодня утром. Примерно тогда же жители Уфы и ряда других городов лишились мобильного интернета. По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи намеренно отключали часть вышек – чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически можно использовать для их наведения.

Пока режим действовал, Управление гражданской защиты Уфы призывало горожан оставаться дома, не подходить к окнам и выполнять указания властей.

Пассажирам советуют уточнять статус рейсов на официальных ресурсах аэропорта. В экстренных ситуациях – звонить по номеру 112.

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