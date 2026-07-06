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НовостиОбщество6 июля 2026 8:48

Семеро пропали без вести в Башкирии: всех нашли мертвыми

В Башкирии семь пропавших человек обнаружили мертвыми
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» опубликовал статистику за июнь 2026 года. За месяц в отряд поступило 112 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.

Живыми удалось найти 81 человека, погибшими – семь. Судьба 13 человек по-прежнему неизвестна, восемь заявок оказались неподтвержденными.

Поиски тех, кого не удалось найти, продолжаются: волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства очевидцев.

Помочь в поисках или сообщить о пропавшем человеке может каждый. Бесплатная горячая линия «ЛизаАлерт» работает круглосуточно: 8 (800) 700-54-52.

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