В Башкирии заведующая детским садом лишала премий подчиненных: женщина предстала перед судом

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии вынесли приговор бывшей заведующей детским садом. Об этом сообщила прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, женщина на протяжении нескольких лет издавала приказы о выплате сотрудникам премий и передавала их в бухгалтерию. Однако после того, как работники получали деньги, она требовала вернуть ей часть средств. Таким образом женщина незаконно присвоила более 630 тысяч рублей.

Вину в суде она не признала. Тем не менее ее признали виновной в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, ей на два года запретили занимать определенные должности.

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