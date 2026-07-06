Чудом выжила: в Уфе годовалая девочка упала из окна четвертого этажа

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа и упала на козырек магазина. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Накануне вечером малышка играла на подоконнике в квартире шестиэтажного дома на проспекте Октября. Она оперлась на москитную сетку – та не выдержала и вылетела из креплений. Девочка упала на козырек магазина на первом этаже.

Спасатели эвакуировали ребенка с козырька и передали врачам скорой помощи. Девочку госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Спасатели напоминают: москитные сетки не удерживают вес детей. Не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится ребенок, и установите на оконные рамы специальные замки-ограничители. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.

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