В Башкирии объявили о трех кадровых назначениях

На оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучили новые кадровые назначения

На оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучили новые кадровые назначения. О перестановках сообщил первый вице-премьер регионального Кабмина Рустам Муратов, который заменил на заседании руководителя республики Радий Хабирова.

Так, представителем Башкирии в Челябинской области назначен Искандар Юлдашев, который раньше работал специалистом в Управлении культуры и искусства Уфимского района. Также сменились руководители администраций двух муниципалитетов: Бижбулякский район возглавил Александр Семенов, а Хайбуллинский – Ильмир Кутуев. Оба ранее были замами глав в своих районах.

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