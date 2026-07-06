Рустам Набиев получил медаль генерала Шаймуратова: он покорил Эверест на одних руках

Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Общественный деятель и спортсмен из Башкирии Рустам Набиев получил медаль генерала Шаймуратова. Награду вручили сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Указ о награждении подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

– Рустам Ильгизович, я не знаю, как вы Эверест покорили, но вы реально – воин, вы – наша гордость и очень хороший человек! – заявил руководитель региона.

Набиев поблагодарил за награду и сказал, что воспринимает ее не как итог, а как ответственность – продолжать показывать своим примером, что возможности человека шире любых обстоятельств.

– Дальше буду делать все возможное, чтобы прославлять нашу республику и нашу страну, чтобы они могли гордиться своими людьми, – сказал Рустам Набиев.

21 мая Набиев поднялся на Эверест высотой 8,8 тысячи метров – исключительно с помощью рук. Он стал первым альпинистом в мире, кто решился на такой путь. Экспедиция стартовала в начале апреля.

За последние пять лет Набиев покорил на руках восемь вершин: Эльбрус (5642 и 5621 метр), Манаслу (8163 метра), Арарат (5165 метров), Казбек (5033 метра), Килиманджаро (5895 метров), Аконкагуа (6962 метра), пик Любви (2124 метра) и Иремель (1589 метров).

После церемонии награждения Хабиров покинул совещание – его ждала видеоконференция по теме антитеррора.

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