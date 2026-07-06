Пожар в бараке в Уфе: едва не погибли мужчина и женщина

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе пожарные спасли мужчину и женщину из горящего жилого дома. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Накануне вечером на улице Мишкинской загорелся кирпичный жилой дом барачного типа. Из здания эвакуировали 10 человек. Из двух квартир пожарные вынесли 48-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Мужчину увезли в больницу, женщина от госпитализации отказалась.

Огонь потушили. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. На месте работает дознаватель МЧС.

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