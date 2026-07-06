Застолье обернулось кровавым кошмаром: жительница Башкирии убила молотком знакомого

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В башкирском городе Белебее вынесли приговор 38-летней женщине, которая убила знакомого молотком. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

В ноябре прошлого года женщина вместе с двумя знакомыми пила алкоголь у себя дома. Между ней и одним из гостей вспыхнула ссора. Женщина взяла молоток и ударила им мужчину по голове несколько раз. Тот получил открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа. Несмотря на усилия хирургов, через несколько дней он скончался в больнице.

На суде женщина не признала вину и настаивала на том, что не имела умысла убить мужчину. Однако суд это не убедило. Женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, ее обязали выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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