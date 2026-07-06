Последствия «Беспилотной опасности» в Уфе: задержано более 20 авиарейсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту «Уфа» задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задерживаются 11 рейсов, на прилет – 15. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в связи с объявленным в Башкирии режимом «Беспилотная опасность». Пассажирам рекомендуют следить за официальными каналами и заранее уточнять статус своих рейсов.

Об угрозе беспилотников сегодня утром сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Примерно в это же время жители Уфы и ряда других городов республики столкнулись со сбоями мобильного интернета – операторы связи намеренно отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников.

Управление гражданской защиты Уфы призвало горожан не находиться на открытых улицах, держаться подальше от окон и выполнять указания властей. При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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