Все из-за незнакомой девушки: ночная драка у фастфуда в центре Уфе обернулась «уголовкой»

Фото: Соцсети

В Уфе возбуждено уголовное дело после массовой драки в центре города. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

Ночью 4 июля около 02:30 в полицию поступил звонок о потасовке возле ресторана быстрого питания на улице Ленина. Прибывшая на место следственно-оперативная группа застала драку нескольких мужчин прямо на проезжей части.

Конфликт вспыхнул из-за незнакомой девушки: две компании, прежде не знавшие друг друга, поссорились, и все быстро переросло в рукоприкладство.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих участников драки – все они жители Уфы. В момент задержания мужчины были пьяны, поэтому им также предъявили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в нетрезвом виде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Полицейские продолжают устанавливать и разыскивать остальных участников конфликта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.