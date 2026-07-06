Афера на субсидии: директор фирмы в Башкирии обманул государство почти на два миллиона

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Директор коммерческой организации в Учалинском районе Башкирии получил субсидию по нацпроекту с помощью поддельных документов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В декабре 2024 года руководитель компании подал заявку на возмещение части затрат на покупку спортивного инвентаря для пункта проката в Учалах – в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Документы содержали недостоверные сведения, однако на их основании фирма получила почти два миллиона рублей.

Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку и направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры.

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