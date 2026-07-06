Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы и ряда других городов Башкирии сегодня утром остались без мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в работе онлайн-сервисов.

Количество жалоб резко выросло около 08:20 по местному времени. По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек намеренно – чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.

Сбой произошел на фоне объявленной в Башкирии беспилотной опасности. Об угрозе рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Одновременно в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажирам советуют следить за официальными каналами и уточнять статус своих рейсов.

Управление гражданской защиты Уфы призвало горожан уйти с открытых улиц, держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей и выполнять указания властей. При чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют звоните по номеру 112.

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