«Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии: введены ограничения в аэропорту

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 6 июля, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Управление гражданской защиты Уфы призывает горожан уйти с открытых участков улиц и не подходить к окнам и стеклянным поверхностям. Необходимо следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.